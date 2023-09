Stadio Iacovone ancora inagibile. Il Taranto chiede il rinvio della gara con il Messina

Vista l’indisponibilità dello stadio ‘Erasmo Iacovone’ per la gara con il Messina in programma il 18 settembre, secondo la comunicazione Protocollo N.0215741/2023 del 13/09/2023 giunta dal comune di Taranto, la società Taranto Football Club 1927 comunica di aver inoltrato alla Lega Pro la richiesta di rinvio della suddetta gara a data da destinarsi. Ricordiamo che lo stadio in questione è stato reso inagibile a seguito di un incendio scoppiato nel settore ospiti nel corso della gara contro il Foggia.

Foto: logo Taranto