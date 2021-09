Stadi, Dal Pino: “Spiace che l’Italia non segua il modello di Inghilterra e Francia”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento per parlare del campionato italiano. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sarà un campionato affascinante, spiace vederlo iniziare soltanto con il 50% del pubblico e non al 100% come avvenuto in Inghilterra che oggi è il mercato di riferimento. Anche in Francia c’è il pubblico al 100%, noi vorremmo tanto che il Governo prendesse in considerazione quella che è sempre stata la nostra unica richiesta: tornare ad avere il 100% degli spalti pieni. Le società non possono più reggere una condizione di svantaggio nei confronti delle squadre estere”.

Foto: Twitter Lega Serie A