Stadi, da domenica 1 maggio niente green pass e mascherine

L’incubo Covid sembra essere quasi completamente svanito. Il miglioramento della condizione epidemiologica sta portando all’allentamento delle misure di sicurezza all’interno degli stadi da parte del governo. Stando quanto riportato da gazzetta.it, dal prossimo 1 maggio non dovrebbe essere più necessario il green pass per accedere agli eventi sportivi ma anche per svolgere attività sportiva ed accedere agli spogliatoi. Mentre per quanto concerne le mascherine non serviranno più nei luoghi all’aperto come appunto gli stadi.

