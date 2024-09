Srna (ds Shakhtar): “Il Bologna è forte. Avrà entusiasmo. Vedo una gara equilibrata”

Darijo Srna ex calciatore croato, attuale ds dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della prossima gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Dove viviamo queste settimane? A Kiev o a Lviv, più vicino alla Polonia le settimane di Champions. Viviamo giorno per giorno e vediamo quando finisce questa guerra che non fa bene a nessuno. Nella speranza di tornare presto a vivere normalmente”.

Perché in Europa abbiamo scelto Gelsenkirchen? “Perché gli ucraini sono in tutta la Germania, prima giocavamo a Varsavia, poi ad Amburgo l’anno scorso, per trovare pubblico, sono stati 2 anni e mezzo difficili. Pensate che la gara a Kryvyi Rih il 1° settembre, nel sud del Paese, è stata interrotta per allarme aereo…”

Il dirigente ed ex difensore della formazione arancionera si è soffermato poi sui prossimi avversari in Champions che saranno il Bologna di Italiano e l’Atalanta di Gasperini: “Il Bologna è forte, sì, non ha fatto grandi risultati ora, un po’ come noi con 2 ko in 5 gare ma debutta in Champions, è storia, avremo 50% di chance. Gasp è un fenomeno, fortissimo, dopo la vittoria in Europa League ancor di più. Ma un passo alla volta”.

Foto: twitter Shakhatr