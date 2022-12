Srna: “De Zerbi è il numero uno. Sono certo che ci avrebbe portato alla semifinale di Champions”

Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche dei gravi problemi in Ucraina legati alla guerra: “Gli ultimi nove mesi non sono stati facili, con la guerra. Viviamo così da 8 anni, la nostra forza è il presidente, che ama il calcio e spende tanti soldi. Mi dispiace anche per De Zerbi, sarebbe stato un percorso straordinario che sono certo che ci avrebbe portato alla semifinale di Champions League. Ho lavorato sei mesi con De Zerbi e per me è il numero uno. La nostra storia non è finita, oggi non è facile giocare in Ucraina ma giocheremo sempre e speriamo che la guerra finisca presto. L’Ucraina deve vincere contro la Russia, con tutti gli Stati che la supportano”.

Foto: Twitter Brighton