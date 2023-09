Squillo di Leao: Milan in vantaggio sul Verona all’intervallo

Il Milan conduce a San Siro sul Verona dopo i primi 45 minuti. Decide uno squillo di Leao, che approfitta di un errore difensivo degli ospiti per lanciarsi in campo aperto e battere Montipò. Milan che ha fatto la partita, con circa il 60% del possesso palla, ma non è riuscito poi a chiudere il primo tempo con il doppio vantaggio.

Anzi, bravo Sportiello al 21′ su un bellissimo colpo di testa di Folorunsho, a salvare il risultato. Milan che quindi conduce 1-0 ma la gara è ancora tutta aperta.

Foto: twitter Milan