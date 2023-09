Squillo di Leao, il Milan batte il Verona 1-0

Il Milan batte il Verona 1-0, decide uno squillo di Leao dopo 8 minuti di gioco.

Decide uno squillo di Leao, che approfitta di un errore difensivo degli ospiti per lanciarsi in campo aperto e battere Montipò. Milan che ha fatto la partita, con circa il 60% del possesso palla, ma non è riuscito poi a chiudere il primo tempo con il doppio vantaggio. Anzi, bravo Sportiello al 21′ su un bellissimo colpo di testa di Folorunsho, a salvare il risultato. Milan che quindi conduce 1-0 a fine primo tempo.

Nella ripresa, il Verona riparte in maniera aggressiva, con il Milan che ski chiude e prova a ripartire rapidamente. Verona che ha una chance con Bonazzoli, entrato nell’intervallo, ma è bravo Sportiello. Pioli cambia doversi uomini, Escono Leao, Pulisic, Giroud, dentro Jovic, Pobega e Okafor. Proprio l’ex Salisburgo ha la chance del 2-0, ma è bravo Montipò.

Esordio al 75′ per il giovane Bartesaghi che entra al posto di Florenzi e Loftus-Cheek sostituisce l’infortunato Krunic. Il Milan ci prova ancora, chance per Musah, ma non resce ad essere pericoloso. Vengono assegnati 6 minuti di recupero, il Verona spaventa San Siro nel finale, con la gara ancora in bilico. Al 95′, chance per Jovic in contropiede, ma l’attaccante si fa ipnotizzare da Montipò.

Finisce 1-0 per i rossoneri. Il Milan riscatta il ko nel derby con l’Inter e lo 0-0 con il Newcastle. I rossoneri salgono a 12 punti, al momento aggangiata l’Inter al comando. Il Verona resta a 7.

Foto: twitter Milan