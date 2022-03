Squalifiche di Mourinho e Tiago Pinto: la Roma non fa ricorso

La Roma ha rinunciato a effettuare i ricorsi per le squalifiche di Josè Mourinho e Tiago Pinto. Alla luce di quanto accaduto dopo la partita contro il Verona e dei toni mantenuti, i giallorossi hanno preferito evitare lo scontro con FIGC e AIA. Il tutto nonostante nell’ambiente giallorosso ci sia consapevolezza che le frasi Mourinho, Pinto e ai due componenti dello staff squalificati non siano corrette. Da qui lo sfogo del ds prima della gara con lo Spezia, dovuto anche al fatto che il referto arbitrale sia uscito prima di essere recapitato via per al club, riporta la Gazzetta dello Sport. Mourinho, quindi, attualmente salterà l’Atalanta per tornare in panchina regolarmente contro l’Udinese.

Foto: Twitter Roma