Squalifica in arrivo per Modric, che si difende: “Entrata involontaria”

Dopo circa dieci minuti dal rientro dagli spogliatoi nella gara tra il Celta Vigo e il Real Madrid, l’arbitro si vede costretto a sventolare il cartellino rosso in faccia a Luka Modric, reo di aver colpito da dietro un avversario con i propri tacchetti. Come riportato da Mundo Deportivo, sul referto stilato dai direttori di gara dopo il 90′ si legge come l’espulsione sia dovuta a un intervento con i tacchetti nella zona del tendine d’Achille avversario e che non ci fosse possibilità di arrivare al pallone. Un’entrata che, secondo il nuovo Codice Disciplinario della Federazione spagnola, va sanzionata con almeno due giornate di squalifica. Nel frattempo, Modric ha affidato al proprio profilo twitter la propria difesa: “Espulsione per un’azione fortuita… in vita mia non farei mai un’entrata del genere a un compagno intenzionalmente. Totalmente involontaria!“.

Foto: BeSoccer