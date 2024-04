Spunto di Dimarco: Inter avanti 1-0 sull’Empoli al 45′

L’Inter è in vantaggio a San Siro sull’Empoli, al termine dei primi 45 minuti. Gara non facile per gli uomini di Inzaghi, approcciano bene, trovando la rete del vantaggio con Dimarco dopo 5 minuti, poi però è calata alla distanza, con l’Empoli bravo ad uscire alla distanza, senza disunirsi e trovando anche alcune occasioni, non nitide, ma potenziali per pareggiare. Inter che ha avuto la chance del 2-0 con Bastoni che ha sfiotato il palo. Inter avanti a fine primo tempo a San Siro.

Foto: Instagram Inter