Sprofondo Salernitana: 15 gare senza segnare, peggio solo il Norwich in Europa

La Salernitana si avvia inesorabilmente verso la B. Non basta la rivoluzione invernale, con la squadra che accusa sempre gli stessi problemi. Il dato che condanna i granata è incontrovertibile: come evidenziato dal sito specializzato Opta, sale a quindici il totale di gare senza gol dei campani in questa stagione. Soltanto il Norwich, a quota diciassette, ha fatto peggio sotto questo profilo in Europa. Se si vuole provare un disperato miracolo, occorre svoltare. Non si può davvero più sbagliare.

FOTO: Twitter Salernitana