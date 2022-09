Sprint Milan, nessuna rivale in A segna di più nella prima mezz’ora. I numeri

L’avvio delle partite che coinvolgono il Milan sono sempre “sprint”. Lo conferma la statistiche che prende in considerazione il numero di gol fatti dalle squadre di Serie A nella prima mezz’ora di gioco. Come riporta Opta, i rossonero hanno siglato 4 reti nei primi 30 minuti, nessuna formazione del massimo campionato italiano ha fatto meglio. Dall’altra parte, la Sampdoria è la formazione che, nello stesso intervallo di tempo, ha incassato più marcature (quattro). Il carattere del gruppo guidato da Pioli viene mostrato da un’altra statistiche che, questa volta, analizza i “ribaltoni”, e dunque le volte in cui una squadra è riuscita a guadagnare punti da situazioni che la vedevano sotto nel punteggio. Sono sette i punti conquistati dai rossoneri, grazie a due vittorie e un pareggio in tre gare.

Foto: Instagram Milan