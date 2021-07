Sportitalia: Tottenham, nuova offerta per Romero

Il Tottenham non si arrende. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, gli Spurs hanno presentato una nuova offerta da 50 milioni più 5 di bonus per il difensore Romero. L’Atalanta ha alzato l’asticella fino a 60 milioni, ma la trattativa resta in piedi. Aspettando di capire le eventuali mosse del Barcellona da sempre interessato a Romero ma tenendo conto degli attuali problemi sul fronte del mercato.

In caso di addio a Romero e dopo aver annunciato Lovato dal Verona, ricordiamo che Tomiyasu resta un autorevole candidato senza dimenticare i più costosi Demiral e Botman.

Foto: Twitter Atalanta