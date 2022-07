Sportitalia: Tavares-Atalanta, l’intermediario a Londra per chiudere

Potrebbe arrivare dal Portogallo la nuova freccia per la corsia mancina dell’Atalanta. Nuno Tavares, laterale sinistro classe 2000 cresciuto nel Benfica e acquistato la scorsa estate dall’Arsenal per 8 milioni di euro, è un obiettivo concreto dei dirigenti nerazzurri. Infatti, stando quanto riportato da Sportitalia, un intermediario di mercato è a Londra per chiudere l’operazione. L’Atalanta è in pressing e spera di regalare il laterale mancino a Gasperini al più presto.

Foto: sito Arsenal