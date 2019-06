Sportitalia: lo Shakhtar blocca Fonseca, ma l’allenatore è pronto a un sacrificio

La Roma ha scelto Fonseca per la panchina, da giorni in vantaggio su De Zerbi e mai scavalcato dall’attuale tecnico del Sassuolo. Questa l’ultima ricostruzione di Gianluigi Longari per Sportitalia: l’allenatore portoghese ha raggiunto un’intesa totale con i giallorossi ma lo Shakhtar fa muro e non intende liberarlo se non sotto pagamento della clausola di 5 milioni. Una resistenza, quella del club ucraino, che ha portato Fonseca al punto di prendere in mano la situazione e dare la disponibilità a fare un ulteriore sacrificio economico pur di raggiungere la sua nuova destinazione: il tecnico lusitano, infatti, è disposto a pagare in prima persona la propria clausola per sposare il progetto Roma.

Foto: scbraga.pt