Sportitalia: Samp, obiettivo Fazio per la difesa. E Vieira verso l’Hellas

La Samp cercherà di recuperare negli ultimi giorni il ritardo accumulato sul mercato. Secondo Sportitalia il vero obiettivo per la difesa è Fazio che potrebbe lasciare la Roma dopo l’arrivo di Smalling, telenovela in corso che forse si sbloccherà nei prossimi giorni. Adrien Silva resta il principale obiettivo per il centrocampo, con Bentaleb alternativa. In uscita Delaoli (oggi a Bergamo) e Vieira (direzione Hellas Verona).

Foto: Twitter Roma