Sportitalia: Sabatini-Iervolino, frizioni sulle commissioni

L’avventura di Walter Sabatini alla Salernitana potrebbe già essere ai titoli di coda, malgrado una miracolosa salvezza. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sono frizioni tra il direttore sportivo e il presidente Iervolino, legate alle commissioni da dare agli agenti. Una pericolosa fase di stallo che, se non ci fosse un rapido chiarimento, porterebbe alla separazione. Tutto questo malgrado un accordo raggiunto per il rinnovo, la stessa intesa che avrebbe l’allenatore Nicola fino al 2024, in attesa di mettere nero su bianco. Ma è troppo importante capire prima come finirà tra Iervolino e Sabatini all’interno di un rapporto non più sereno.

Foto: Twitter Bologna