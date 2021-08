Sportitalia (ore 9.30): Nainggolan-Anversa, nessun rifiuto. La svolta è vicina

Radja Nainggolan si prepara a lasciare l’Italia. Dopo la risoluzione del suo contratto con l’Inter, il centrocampista non ha trovato nessun accordo con il Cagliari, che è stata a lungo la sua priorità. L’Inter lo aveva lasciato libero di decidere, proprio per non avere nessun tipo di condizionamento, dopo avergli versato circa 2 milioni del contratto che lo avrebbe legato fino a giugno ai nerazzurri.

Il Cagliari ha offerto una cifra ritenuta bassa, inferiore al milione e mezzo a stagione. Nainggolan ha aspettato per qualche giorno e ora sta per prendere una decisione diversa.

Come anticipato da Gianluigi Longari, circa un’ora fa, il centrocampista belga sta per accettare il biennale propostogli dall’Anversa, a conferma che non c’era stato alcun tipo di rifiuto. A questo punto, siamo davvero in dirittura, Nainggolan ha deciso di non aspettare più il Cagliari.



Foto: Twitter Cagliari