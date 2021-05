Sportitalia (ore 16,57): l’Inter vuole riprovarci per Simone Inzaghi

L’Inter ha memorizzato l’accordo tra Simone Inzaghi e la Lazio, intesa triennale dopo la cena di ieri sera da circa 2,5 milioni a stagione, ma evidentemente non ci sono firme. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, via Twitter alle 16,57, l’Inter ci sta riprovando a convincere Simone Inzaghi a non firmare, magari con una proposta più alta. Sarebbe clamorosa, alla luce dei sorrisi e dei quasi annunci di ieri, ma questa situazione appartiene ai frenetici, incredibili giorni legati al domino delle panchine.

Foto: Twitter Lazio