Sportitalia (ore 15:22): Verde allo Spezia, si sblocca. Domani sera l’arrivo in Italia

Daniele Verde allo Spezia. L’avevano considerata come una trattativa ormai saltata, invece alle 15:22 Gianluigi Longari per Sportitalia ha annunciato la definizione dell’operazione per l’attaccante esterno classe ’96. Lo Spezia aveva dato l’ultimatum all’AEK Atene e la volontà del ragazzo è stata decisiva. Al punto che Verde domani sera sarà a Roma per visite mediche e firma, quindi si metterà a disposizione di Vincenzo Italiano.

Foto: Sito AEK Atene