Sportitalia (ore 00.55): Pau Lopez alla Roma, ci siamo! Una volata dal 10 giugno

Pau Lopez alla Roma, ci siamo. Lo specialista spagnolo è sempre stato la prima scelta per la porta giallorossa, una trattativa anticipata lo scorso 10 giugno da Gianluigi Longari su Sportitalia, un nome fino ad allora mai accostato al club capitolino. Alle ora 00.55 conferme ulteriori e totali dallo stesso Longari: la trattativa con il Betis è in stato sempre più avanzato, si viaggia verso la fumata bianca per un’operazione da circa circa 20 milioni più quanto sarebbe spettato alla Roma – secondo vecchi accordi – dalla futura vendita di Sanabria (almeno 5 milioni). Pau Lopez è pronto a sbarcare a Roma per la sua avventura giallorossa, una volata partita il 10 giugno…

Foto: Diario AS