Sportitalia: Nikola Moro al Bologna, in chiusura da ieri. Siamo ai dettagli

Nikola Moro si avvia a essere un nuovo centrocampista del Bologna. Un nome in orbita rossoblù da diversi giorni, ieri sera Gianluigi Longari aveva raccontato per Sportitalia che la trattativa era entrata nel vivo e si stava avviando alla definizione. Ulteriori conferme nelle ultime ore, il centrocampista croato classe 1998 in uscita dalla Dinamo Mosca arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a cifra 5 milioni. Particolare curioso: nell’ultima partita, il derby con lo Spartak, Moro è stato espulso per doppia ammonizione

Foto: Instagram Nikola Moro