Sportitalia: Milan, grande interesse per Diego Moreira

Diego Moreira è uno dei talenti più interessanti d’Europa. E tra i tanti club interessati, come raccontato da Gianluigi Longari, c’è anche il Milan che avrebbe già avuto, recentemente, alcuni contatti un intermediario. Moreira è arrivato a Benfica due anni fa dopo un lungo braccio di ferro con lo Standard Liegi, che non è riuscito a convincerlo a firmare il primo contratto da professionista e ha fatto di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote. Una scelta ambiziosa, vestire la maglia delle Aquile di Lisbona, e di cuore, per tornare vicino al padre, Almani Moreira. Doppio passaporto: belga e portoghese, ma per il momento l’ala ha deciso di difendere i colori della nazionale del suo idolo Cristiano Ronaldo. Velocità, accelerazione, tecnica e soprattutto dribbling: il portoghese Diego Moreira in questa stagione che è diventato un craque di livello mondiale, capace di stregare decine di osservatori con prestazioni sempre in grande crescita. Sinistro di piede, il gioiellino dei portoghesi può giocare senza problemi sulla fascia sinistra e su quella destra, la cui abilità numero è ovviamente quella di creare la superiorità numerica. Il suo contratto con il Benfica scadrà nel 2024.

🚨 Tanto interesse per il talento del #Benfica Diego Moreira (esterno sinistro classe ‘04). Il giocatore è seguito tra gli altri anche dal #Milan che ha avuto contatti recenti con un intermediario. Il contratto con il #Benfica scadrà nel 2024) — Gianluigi Longari (@Glongari) October 14, 2022

Foto: Diego Moreira Instagram