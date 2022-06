Il Monza sempre più scatenato. Ha chiuso quattro acquisti (Cragno, Carboni, Ranocchia e Sensi), sta avanzando per Pessina e Petagna, sogna sempre Gnonto e nel frattempo ha superato la concorrenza per Marlon, classe 1995. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, la trattativa è in stato avanzato. Marlon, in uscita dallo Shakhtar, arriva dopo il naufragio dell’operazione Casale che aspetta la Lazio.

Foto: twitter Shakhtar