Sportitalia: Lukic discute con Juric. E non viene convocato

Caso Lukic in casa Torino. Secondo quanto svelato da Michele Criscitiello, in serata c’è stato un diverbio tra Juric e il capitano, lo stesso che era stato elogiato dall’allenatore. Non sappiamo se il diverbio sia collegato al rinnovo del contratto e quindi alle voci collegate al mercato, di sicuro deve essere stata un’importante diatriba. Al punto che poi Lukic non è stato convocato per l’esordio contro il Monza.

Foto: Instagram Lukic