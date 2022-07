Sportitalia: l’OM in pressing per Jordan Veretout

Jordan Veretout non è incedibile in casa Roma, in questi giorni sta valutando tutte le offerte. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, nelle ultime ore l’Olympique Marsiglia ha alzato il pressing, con la convinzione di poter raggiungere l’accordo. Veretout non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Francia, l’OM giocherà in Champions, vedremo se ci saranno le condizioni per arrivare a un’intesa.

Foto. Twitter Roma