Un nuovo attaccante in arrivo a Liverpool. Secondo quanto ricostruito da Gianluigi Longari per Sportitalia, siamo in una stato molto avanzato per il trasferimento di Darwin Nunez alla corte di Jurgen Klopp. C’è una base di accordo con il Benfica, adesso stanno per essere sistemati gli ultimi dettagli per perfezionare il trasferimento.

Foto: Twitter Benfica