Sportitalia: il Real prende tempo su Conte. E il Tottenham pensa al tandem con Paratici

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari e dalla redazione di Sportitalia, sono ore di riflessione in casa Real Madrid per la scelta del nuovo tecnico, dopo la decisione di Zinedine Zidane di lasciare i blancos.

Antonio Conte era in pole position, ha spiegato il suo programma al Real, Florentino Perez sta prendendo tempo e prossimamente darà una risposta.

C’è un’ipotesi da parte del Tottenham di comporre un’accoppiata italiana Conte-Paratici, sondando il terreno per l’ex dirigente bianconero e per l’ex allenatore dell’Inter.

Foto: Twitter Inter