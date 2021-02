Sportitalia: il Genoa valuta anche l’attaccante Cabral del Basilea

Il Genoa cerca un attaccante, sapendo di poter liberare Scamacca di proprietà del Sassuolo e al centro di una telenovela di mercato. Ieri ci ha provato per Sowe del CSKA Sofia, ma l’avrebbe voluto prendere in prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, come riportato da Sportitalia, è stato fatto un sondaggio per Arthur Mendonca Cabral, classe 1998, che il Basilea aveva preso in prestito dal Palmeiras.

Foto: instagram personale