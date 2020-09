Sportitalia: il Genoa non si ferma, è vicino all’attaccante Shomurodov

Il Genoa non si ferma. Dopo l’accordo con il Sassuolo per Scamacca, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia il club di Preziosi è molto vicino a Eldor Shomurodov, classe 1995, attaccante del Rostov e dell’Uzbekistan. Operazione da otto milioni, la trattativa è in stato avanzato. E qualche mese fa erano state respinte alcune proposte per Shomurodov, non da club di Serie A. Ora potrebbe davvero concretizzarsi l’arrivo di Shomurodov in Italia.

Foto: sito Genoa