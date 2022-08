Sportitalia: Gosens, c’è il Bayer Leverkusen allo scoperto

Robin Gosens sta vivendo un momento difficile in casa Inter, al punto che potrebbe non essere titolare stasera: l’esterno tedesco non é ancora protagonista come avrebbe voluto. Nelle ultime ore, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, c’è stato un sondaggio esplorativo del Bayer Leverkusen. Vedremo gli sviluppi eventuali, per il momento il sondaggio va registrato come tale quando mancano poco più di 48 ore alla conclusione della sessione estiva di calciomercato. Ma è una cosa che si può sviluppare, l’Inter chiede l’obbligo.

Il Bayer Leverskusen sarà accreditato stasera per la partita tra Inter e Cremonese, un motivo in più per poter capire la fattibilità dell’operazione. Al momento, le “aspirine” propongono solo prestito oneroso con diritto di riscatto.

Foto: twitter Inter