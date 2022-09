Svolta a sorpresa per il futuro di Gianluca Frabotta. Secondo quanto raccontato da Michele Criscitiello, lo scatto del Frosinone per l’esterno sinistro è stato ormai decisivo. Il traguardo è a pochi passi, c’è già il via libera della Juve. Ricordiamo che Frabotta era stato ceduto in prestito a Lecce, poi con l’arrivo di Pezzella gli spazi si sono ristretti e adesso il suo trasferimento è vicino.

Foto: Twitter Lecce