Sportitalia: Fonseca libero per la Roma. I dettagli

Paulo Fonseca alla Roma, ci siamo. Dopo gli accordi totali raggiunti tra il tecnico portoghese e i giallorossi, nelle ultimissime ore è arrivato anche il via libera dello Shakhtar Donetsk. Come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la Roma pagherà al club ucraino una cifra vicina ai 2 milioni per Fonseca, mentre lo stesso allenatore ha accettato un ingaggio ancora più basso per favorire la sua nuova società nel liberarlo. Roma-Fonseca, fumata bianca…

Foto: sito ufficiale Sporting Braga