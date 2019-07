Sportitalia: Fiorentina, pressing per Larsen e sondaggio per De Paul

La Fiorentina continua a guardare in casa Udinese per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Come riferito da Sportitalia, il direttore Daniele Pradè (ex proprio dei friulani) sarebbe in pressing per Stryger Larsen dopo i contatti dei giorni scorsi. Ma non è tutto: nelle ultime ore a Fiorentina avrebbe fatto anche un sondaggio per Rodrigo De Paul, in passato corteggiato dall’Inter (prima del cambio allenatore). Due situazioni da monitorare con attenzione, in attesa di sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Udinese