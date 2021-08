Accostato fino a pochissimi giorni fa (e senza grande nesso) al Milan, il futuro di Mohammed Daramy sarà altrove. Come raccolto da Gianluigi Longari per Sportitalia, l’esterno offensivo danese classe 2002 lascerà Copenaghen per andare all’Ajax. Operazione chiusa nella notte per 15 milioni, un colpo interessante per il club olandese che va sempre alla ricerca di simili situazioni.

Foto: Instagram personale