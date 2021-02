Domani il Cagliari andrà in Olanda per convincere Lasse Schone ad aggregarsi al club rossoblù. Il giocatore è svincolato e può essere messo sotto contratto anche da domani in avanti e il presidente Giulini lo vorrebbe portare in Sardegna.

Ricordiamo che Schone ha giocato la prima parte della stagione con la maglia del Genoa, per poi rescindere nelle scorse settimane.

Foto: Instagram personale Schone