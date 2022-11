Josip Brekalo è un obiettivo concreto del Monza per gennaio. Secondo quanto raccontato da Michele Criscitiello per Sportitalia, il club brianzolo è uscito allo scoperto per l’esterno offensivo croato classe 1998, rientrato al Wolfsburg dopo un proficua esperienza con il Torino. Adesso per Brekalo la possibilità di un ritorno in Serie A, sarebbe un grande colpo per il Monza.

Foto: Twitter Torino