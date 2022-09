Tiemoue Bakayoko resterà al Milan. Stando quanto riportato da Sportitalia, non ci sarà la rescissione del contratto tra il Milan e il calciatore francese. Ma non è scontata la sua permanenza in rossonero. Infatti, Bakayoko potrebbe trovare una sistemazione nei campionati dove il mercato resterà aperto dopo la chiusura del calciomercato italiano (ore 20), come la Turchia. Situazione da monitorare.

Foto: Instagram Bakayoko