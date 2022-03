Sportitalia: avanza D’Amico come sostituto di Sartori

Tony D’Amico, brillante protagonista con l’Hellas Verona, potrebbe essere il sostituto di Giovanni Sartori all’Atalanta. Arrivato in quel di Bergamo nell’agosto 2014, Sartori andrà via, scrivendo così la parola fine a un ciclo importante per risultati ottenuti e calciatori valorizzati. Secondo Sportitalia, D’Amico è un serio candidato per raccoglierne l’eredità di Responsabile dell’Area Tecnica. Contatti avviati tra le parti.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona