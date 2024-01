Sportitalia, ascolti super per la Coppa d’Africa

Continua la super audience di Sportitalia con la Coppa D’Africa, che ieri nel presera e nel prime time ha portato gli stessi risultati in termini di AMR di quasi 230k ind+4. La prima partita Guinea-Senegal su ind+4 ha prodotto 1,5% di share e per uom25-54 3,5%; Mauritiana-Algeria in onda dalle 21.00 segna su ind+4 1,1% di share e uom25-54 a 2,5%. Vola anche sportitaliamercato alle 23.00 che nella prima mezz’ora fa registrare 400.000 persone sul canale 60.

Foto: twitter Coppa d’Africa