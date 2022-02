Sporting, Ugarte: “La sfida col City la più importante della mia carriera”

Manuel Ugarte, centrocampista dello Sporting Lisbona, ha presentato in conferenza stampa la gara di questa sera contro il Manchester City: “Il City è il favorito ed è una grande squadra, ma noi siamo molto uniti. È la sfida più importante della mia carriera, un’esperienza che mi rende molto felice. Siamo quattro centrocampisti, non ci sono titolari né sostituti, il che rende tutto più facile. Ho imparato molto e continuo ad imparare da Palhinha. La cosa più importante è che vinca la squadra, indipendentemente da chi gioca. Noi dobbiamo fare una grande partita. In questa fase i dettagli sono molto importanti. Sono squadre di grande qualità e i dettagli contano. Lo Sporting CP dovrà essere all’altezza e prestare attenzione a quei dettagli”.

FOTO: Sito Sporting Lisbona