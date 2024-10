Sporting Lisbona, spogliatoio deluso dall’addio di Amorim. Attenzione al mercato di gennaio

Quella dello United, nonostante sia una sfida difficoltosa, è un’offerta che Amorim non avrebbe potuto rifiutare. Ma per una squadra ed uno spogliatoio, vedere interrotto un progetto tecnico a tre mesi dall’inizio della stagione, non deve essere un qualcosa di semplice da digerire. O Jogo spiega come diversi giocatori siano rimasti profondamente delusi dall’addio del tecnico. Nello specifico Viktor Gyokeres, Pedro Gonçalves e l’ex Lecce Morten Hjulmand, hanno appreso la notizia come un vero e proprio tradimento, dato che tutti e tre in estate avevano rifiutato delle offerte importanti proprio per sposare a pieno il progetto capitanato da Amorim. Con l’annunciata partenza del loro allenatore e quella del loro direttore sportivo Hugo Viana al Manchester City, i giocatori vedono partire i due uomini chiave dei successi della squadra. E ciò potrebbe avere delle ripercussioni anche sul mercato, già nella prossima sessione.

Foto: Instagram Gyokeres