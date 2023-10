Sporting Lisbona, Hjulmand: “Atalanta squadra forte, dobbiamo essere intensi quanto loro. Lecce? Li seguo ancora, spero facciano bene”

L’ex centrocampista del Lecce e attuale giocatore dello Sporting Lisbona, che domani affronterà l’Atalanta in Champions League, Morten Hjulmand ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Sarà una partita difficile domani, sappiamo che sono una squadra forte. Ho scelto Lisbona perchè hanno un progetto e questa cosa mi è piaciuta. L’ultimo mese per me è stato molto bello, mi trovo molto bene qua. Lecce? Seguo ancora la squadra, per me è stata una tappa importante e sono contento che vada bene, spero che si salvino. Ho parlato un po’ con il secondo allenatore dell’Atalanta, che l’anno scorso abbiamo battuto due volte. Sappiamo che sono forti nell’uno contro uno e sono molto aggressivi. Noi siamo una squadra veloce che gioca con tanti passaggi, vogliamo essere intensi quanto loro”.

Foto: Instagram Sporting