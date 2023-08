Sporting Lisbona, duro comunicato al Collegio arbitrale: “Il Porto è stato favorito”

Dura nota diffusa dallo Sporting Lisbona, in seguito alla partita disputata tra Rio Ave e Porto. Il club della capitale, ritiene infatti che la partita sia stata fortemente condizionata da un gravissimo errore arbitrale, che ha favorito i rivali del Porto: “È con disappunto che lo Sporting Club de Portugal rileva la mancanza di comunicazione da parte del Collegio Arbitrale in merito ai grossolani errori commessi da parte del gruppo arbitrale che ha arbitrato la partita tra Rio Ave FC e FC Porto.

Ieri l’intera terna arbitrale ha commesso un errore clamoroso, dentro e fuori dal campo, danneggiando chiaramente il Rio Ave FC e favorendo l’FC Porto.

Ci si aspetterebbe che, visti gli evidenti e gravi errori, in nome della coerenza, come avvenuto a seguito di quanto accaduto durante l’incontro tra Casa Pia AC e Sporting CP, occasione in cui il Collegio Arbitrale è venuto a riconoscere gli errori, rammaricandosi per l’accaduto e prendendo provvedimenti molto velocemente, lo stesso comportamento venisse attuato anche in questo caso. Il Collegio invece ha scelto di non fare nulla.

Dopo una notte e una mattinata intera, è incomprensibile che non l’abbia ancora fatto, il che non contribuisce positivamente al necessario miglioramento. Gli errori di omissione, soprattutto del VAR, sono altrettanto gravi o più gravi degli errori in campo”.