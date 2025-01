Sporting Lisbona-Bologna: i convocati di Italiano

Nonostante il Bologna sia fuori dalla Uefa Champions League, ha ancora un ultimo match da disputare. I rossoblù, infatti, dovranno vedersela contro lo Sporting Lisbona. Domani alle ore 21:00, dunque, andrà in scena quello che per la compagine portoghese è più di una semplice partita. Lo Sporting, infatti, si trova al 23° posto in classifica e se vorrà avere la certezza di rimanere in corsa per i playoff dovrà assolutamente portare a casa i tre punti. A tal proposito il club italiano ha diramato la lista dei convocati. Qui di seguito le scelte di mister Italiano.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Erlic, Holm, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard, Ravagnoli.

FOTO: Instagram Bologna