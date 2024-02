La gara di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Sporting Lisbona e Atalanta si giocherà martedì 5 marzo e non giovedì 7. La motivazione è legata al fatto che il Benfica manterrà il suo impegno europeo giovedì per il migliore piazzamento avuto in campionato, mentre lo Sporting sarà costretto ad anticipare di un paio di giorni.