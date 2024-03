Sporting-Atalanta, i convocati di Gasperini: rosa quasi al completo

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani contro lo Sporting Lisbona per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Rosa quasi al completo per i bergamaschi.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Musso, Carnesecchi, Vismara

Difensori: Toloi, Djimsiti, Holm, Hien, Palomino, Bakker, Ruggeri, Kolasinac, Hateboer, Scalvini, Zappacosta

Centrocampisti: Koopmeiners, Pasalic, Ederson, De Roon, Adopo

Attaccanti: El Bilal, Lookman, De Ketelaere, Miranchuk, Scamacca

Foto: twitetr Atalanta