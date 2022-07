Sport: Umtiti vuole la Ligue 1, spunta l’ipotesi di un ritorno al Lione

Samuel Umtiti è fuori dai piani del Barcellona di Xavi. Sul francese c’è l’Olympiacos, ma il difensore vorrebbe fare ritorno in Ligue 1 per rilanciare la propria carriera. E, stando a quanto riferito dal quotidiano Sport, nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti tra il suo entourage e il Lione. Per favorire l’operazione, il classe ’93 sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio attualmente percepito in blaugrana. Vedremo se le la volontà del francese farà la differenza nella trattativa.

Foto: Twitter personale