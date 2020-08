Tiene banco in casa Barcellona la vicenda Messi. Secondo l’edizione odierna di Sport, la “Pulce” oltre a comunicare la non presenza alle visite mediche, vuole un incontro con la dirigenza per evitare di arrivare a sentenza davanti un’aula di tribunale. Il suo contratto prevede una clausola di risoluzione e in queste ore vuole incontrare Bartomeu per un “lieto fine” meno dispendioso.

Foto: Twitter Barca