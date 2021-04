Sport: “Le chiavi dell’operazione Neymar”, il Barcellona ci prova

A poche ore dalla partita del Psg contro il Manchester City per la semifinale di Champions League il quotidiano spagnolo Sport parla dell’operazione Neymar in chiave Barcellona. Il talento brasiliano ancora non rinnova col Psg e fino a ieri in conferenza stampa ha detto che “C’è tempo”, secondo Sport Neymar aspetta il Barcellona prima di firmare il prolungamento del contratto coi parigini. Il titolo di Sport è “Le chiavi dell’operazione Neymar” proprio perché ci sono più fattori che il Barca potrebbe sfruttare: Laporta ha capito che il ritorno del brasiliano deve essere questa estate o mai più, poi l’arrivo di Neymar sarebbe un’arma per convincere Messi di restare e continuare col club balugrana.